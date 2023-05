Dit betaal je in de gemeente Oosterhout voor een paspoort

Felle kritiek op plannen waterschap Midden- en West-Bra­bant: ‘Alleen maar oog voor het belang van de boeren’

BREDA - De boer zit de komende jaren aan de knoppen in Midden- en West-Brabant. Dat is de vrees van meerdere oppositiepartijen in waterschap Brabantse Delta, nu de plannen bekend zijn van de nieuwe coalitie met daarin voor het eerst de BoerBurgerBeweging (BBB). ,,Wij vinden dat er veel meer aandacht voor de natuur moet komen. Dat is er nu niet.”