Dit bedrijf stapte over van varkens naar Afrikaanse sprinkhanen

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: De Sprinkplank in Dongen, waar Twan en Yvonne Schellekens sprinkhanen kweken.

‘Ik ben geen varkensboer’, concludeert Twan Schellekens zo’n 25 jaar geleden. Hij kan dan het gemengd bedrijf van zijn ouders voortzetten. Maar om succesvol aan de toekomst te kunnen bouwen, is een grondige renovatie - en daardoor een fikse investering - nodig. Ook ten aanzien van de tuinbouwtak van het bedrijf, waar onder andere prei geteeld wordt, ziet Schellekens beren op de weg. Regeldruk, ziektedruk en toenemende roep om schaalvergroting maken het er allemaal niet aantrekkelijker op.

Insectenboer

In plaats van varkensboer is Schellekens vandaag de dag ‘insectenboer’. Met zes kweekcellen waar hij alles bij elkaar zo’n miljoen stuks ‘mini-vee’ heeft zitten. Voornamelijk Locusta Migratoria, een Afrikaanse sprinkhaan. Daarnaast produceert het Dongense bedrijf Dubia’s, een Argentijnse kakkerlaksoort.

Een toevallige ontmoeting zet Schellekens op het insectenpad. ,,Er kwam iemand het bedrijf op die op zoek was naar vers gras. Dat had hij nodig voor zijn insecten, zo vertelde hij. Bij een paar andere boerderijen had hij bot gevangen. Ik zei: vooruit maar en vervolgens zie ik hem met een grasknippertje aan de slag gaan.”

Quote Er kwam iemand het bedrijf op die op zoek was naar vers gras. Dat had hij nodig voor zijn insecten, zo vertelde hij Twan Schellekens

Schellekens helpt de vreemdeling een handje en al pratend blijkt dat de insectenkweker, een hobbyist, een ruimte zoekt. Schellekens vertelt hem dat hij nog wel een koelcel leeg had staan, waar een warmtecel van gemaakt kan worden. En voilà: de basis voor een jarenlange samenwerking is gelegd. Deze duurt tot 2004. Daarna gaan de compagnons elk hun weg.

Zelf uitzoeken

Daar waar een varkens-, koeien-, of paardenfokker een heel precies fokprogramma heeft uitgedokterd, mogen de insecten het zelf uitzoeken. In de fokhokken zitten volwassen dieren bij elkaar en wie het met wie doet, dat bepalen ze zelf. Er wordt in de hokken continu eigenlijk continu gepaard. ,,Zoals je ze daar ziet, in elkaar gedraaid, daar zijn ze bezig met de bevruchting”, wijst Schellekens op een paartje sprinkhanen. Vlak ernaast zitten er maar liefst drie op elkaar. ,,Dat is droog oefenen”, merkt de fokker op.

Het verhaal dat vrouwtjessprinkhanen na ‘de daad’ het mannetje de kop afbijten, gaat bij deze soort niet op. De dieren die hier sterven, doen dat gewoon op het eind van hun sprinkhanenleven. Elke dag worden de dode diertjes uit de hokken gehaald en van tijd tot tijd voegt Schellekens wat nieuwe volwassen dieren toe aan de fokhokken. ,,Zo gaat dat proces continu door.”

Grijpertje

De bevruchte vrouwtjes leggen hun eitjes in een bakje aarde onderin de bodem van de kooi. Schellekens pakt er een vrouwtje bij. ,,Kijk, hieronder aan het lijfje zit een soort grijpertje dat zich in het zand boort. Het achterlijfje rekt zich daarbij uit en vervolgens legt ze haar eitjes in strengen van beneden naar boven.”

De bakjes met daarin de eitjes worden overgeplaatst in een leeg hokje waar de diertjes na een paar weken uitkomen. ,,We verkopen ze in vijf maten”, zegt Schellekens. ,,De jongste, dus de kleinste, gaan naar kleine salamanders, de grootste zijn bijvoorbeeld voor de baardagame.”

Quote De jongste, dus de kleinste, gaan naar kleine salaman­ders, de grootste zijn bijvoor­beeld voor de baardagame Twan Schellekens

Alle insecten verlaten het bedrijf als levend voer in de richting van de groothandel. Uiteindelijk belanden ze in terraria in door heel Nederland, Duitsland, Engeland België en verder. Om een compleet assortiment aan te kunnen bieden, vult hij zijn eigen kweek aan met ingekochte meelwormen, krekels en andere insecten.

Volledig scherm Insectenkwekerij de sprinkplank voor de rubriek 'van west-brabantse bodem'. yvonne schellekens geeft gras aan de opgroeiende sprinkhanen. © Pix4Profs-Ron Magielse

Het inpakken gebeurt met de hand of op gewicht. Al naar gelang de hoeveelheid en verpakkingsvorm die de klant graag wil hebben. Dat kan zijn in plastic bakjes, met daarin telkens een schepje zemelen en een stukje eierdoosje, bedoeld voor tien stuks. Tot dozen met daarin honderden tot duizenden insecten. Ook Twans vrouw Yvonne en zijn kinderen draaien mee in het bedrijf. Toevallig loopt de jongste dochter juist voorbij. ,,Kijk, dat was vroeger de grootste angsthaas er tussen”, zegt Schellekens. ,,Ze wilde best hier heen komen, maar dan moest ik zorgen dat elk los insect weg was. Nu helpt ze overal in mee. Ook bij het inpakken. Waar ik toch al een paar keer een stoere gast van een jaar of zestien na een half uur op zijn brommer er vandoor heb zien gaan.”

Sprinkhaanshake De kweekcellen in Dongen zijn geschikt om insecten te produceren voor menselijke consumptie. De markt én de wet- en regelgeving blijven echter achter. Het eten van insecten is al jaren een ‘veelbelovende’ ontwikkeling. Tot nog toe heeft geen enkele campagne of nieuw initiatief de westerse markt weten te veroveren. ,,Tot voor een jaar of twee geleden verkocht ik nog wel voor humane consumptie, maar dat is bijna helemaal weggevallen.” Daarin loopt ‘Europa’ achter. Vooralsnog is er een soort van gedoogconstructie. Er loopt een novel food-aanvraag, bij de EFSA (Europese voedsel- en warenautoriteit). Daarbij moeten normen en kwaliteitseisen geformuleerd worden. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar mogelijke ziekten of allergieën.

Net zoals dat voor de kooitjes geldt waar Schelllekens zijn dieren in kweekt en grootbrengt, zijn ook de verzendbakjes van eigen makelij. ,,De plastic bakjes kopen we in, maar we prepareren ze hier zelf voor verder gebruik.” Langs een van de wanden staan pallets vol met bakjes die alvast in elkaar zijn gezet. ,,Dit is ongeveer wat er in een week tijd de deur uitgaat”, vertelt de kweker.

Plaag

In Afrika heeft de sprinkhaansoort die Schellekens kweekt een slechte naam. Ze kunnen een ware plaag zijn en vreten in een mum van tijd een complete jaaroogst graan aan gort.

Quote Deze sprinkhaan maakt in ons doorgaans koude kikkerland­je geen schijn van kans Twan Schellekens Mocht er ooit een deur open blijven staan, én de hokken vallen om én alle dieren ontsnappen, én dit, én dat én alle andere (on)denkbare scenario’s, dan nog hoeven de boeren in de omgeving zich geen zorgen te maken om hun gewassen. ,,In de vrije natuur overleeft deze soort hier niet”, legt Schellekens uit. ,,Bij tempraturen onder de 25 graden, staat hun maagdarm-systeem stil. Het zal niet zo zijn dat een enkeling die hier naar buiten springt meteen binnen een dag dood is, maar als invasieve soort maakt deze sprinkhaan in ons doorgaans koude kikkerlandje geen schijn van kans.”

De diertjes zijn geen fijnproevers. Ze voeden zich met gras, hooguit aangevuld met wat extra zemelen. Een voorwaarde is wel dat het gras vers is. Gedroogd- of kuilgras, dat eten ze niet. Drie keer per dag krijgen ze een verse handvol. ,,De bedoeling is dat het op is voor ze nieuw krijgen. Anders vermengt het voer zich maar met ontlasting en krijg je een smeerboel.”

Meer lezen? Wilt u meer lezen over West-Brabantse landbouwers? - Aardappelen, uien en asperges uit eigen grond in de boerderijwinkel van Alida en Arno. - De avontuurlijke kip krijgt op deze boerderij de ruimte. - Dit bedrijf kweekt puntpaprika’s in alle kleuren en maten. - Op deze boerderij in Gilze vind je een boomgaard vol vergeten appels en peren.