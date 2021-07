Dit bedrijf kweekt puntpaprika's in alle kleuren en maten

Tot voor 23 jaar geleden kenden we in ons land de puntpaprika niet of nauwelijks. Daar komt verandering in na een project waarbij het proefstation in Naaldwijk alle op dat moment denkbare paprika’s aanplant. Vier telers, onder wie Wim van der Lans (56) zien kansen voor de puntpaprika. Ze komen bij elkaar, verkennen de markt en besluiten samen op te trekken. Uit hun samenwerking ontstaat een paar jaar later, in 2003, telersvereniging Sweetpoint.

Anno 2021 zijn er nog twee van de vier pioniers over. Samen met Michel Zuijderwijk stuurt Van der Lans drie teeltlocaties aan. In Made staat een kas ter grootte van 2,6 hectare. In Honselersdijk staat er een van 3,5 hectare. En teeltlocatie Middenmeer telt 13 hectare. En om een beeld te krijgen: het totaal aantal hectare puntpaprika’s in Nederland is 80 hectare. De verkoop van de puntpaprika’s verloopt sinds 2016 volledig via coöperatie Growers United.

Witpuntpaprika

De teeltlocatie die als thuisbasis van Wim geldt, mag dan in oppervlakte de kleinste locatie zijn, het is wel de meest kleurrijke. In Middenmeer en Honselersdijk staan alleen rode puntpaprika’s. Hier in Made verschijnen echter niet alleen rode vruchten, maar ook witte, gele en oranje exemplaren. ,,Wij zijn de enige met kleurtjes”, zegt Van der Lans. ,,Elke paprika begint groen om vervolgens pas bij het rijpen zijn uiteindelijke kleur te krijgen. Behalve de witpunt, die kleurt ook door naar rood.”

Quote De witpunt doet het heel goed in bijvoor­beeld Hongarije of Polen Wim van der Lans Dat we in de supermarkten de witpuntpaprika niet of nauwelijks tegenkomen, heeft volgens de teler te maken met onze collectieve smaak. ,,De witpunt smaakt een tikje bitterder. Een smaak die het heel goed doet in bijvoorbeeld Hongarije of Polen. West-Europa eet zoet.”

De cyclus van de puntpaprika begint in de decemberperiode. ,,Zo rond Sinterklaas gaan de jonge plantjes de grond in. Al snel daarna krijg je de langste nacht en vervolgens ga je met het licht mee. In de tweede week van januari mogen de eerste bloemetjes blijven zitten, daarvoor halen we alle bloemen weg. Je bouwt als het ware eerst een solide fabriek, met veel bladmassa, die vervolgens vruchten kan geven.”

Proefstation Het ‘Proefstation van het Zuid-Hollands Glasdistrict’ of het ‘Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas’ werd in 1889 opgericht. De landbouw zat in een crisis aan het eind van de negentiende eeuw. Tuinbouw stond, en zeker de tuinbouw onder glas, in de kinderschoenen. Ook de toepassing van kunstmest was nieuw. Om innovatie te stimuleren, stelde de overheid geld beschikbaar voor diverse onderzoeks- en proefprojecten. De proeftuin in Naaldwijk was hier een van de uitvloeisels van. Eind 2006 is het proefstation in Naaldwijk samen met een proefstation in Aalsmeer verder gegaan onder de naam Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Op een nieuw terrein in Bleiswijk en onder de directie van de Wageningen University & Research.

Elke vier weken laat Van der Lans nieuwe doosjes met hommels plaatsen. De insecten gaan vervolgens aan de slag met de bestuiving van het gewas. Het twaalftal vaste medewerkers in het bedrijf werken met de groei van de plant mee van beneden naar boven. De onderste puntpaprika’s worden zittend geoogst. Tegen het eind van de zomer, vlak voor de planten geruimd worden, staan de plukkers op elektrische trolleys .

In een gang van het bedrijf hangen foto’s die in vogelvlucht het verhaal vertellen van de familie Van der Lans. Tegelijkertijd vertelt het verhaal erbij iets over de ontwikkeling van de glastuinbouw in ons land. ,,Opa begon in 1903 met een eerste komkommerkasje. Mijn vader is geboren in Houtwijk, tegen het centrum van Den Haag aan.” Van der Lans wijst op een van de luchtfoto’s. ,,Dit mijn vaders bedrijf, in Loosduinen, toen nog aan de rand van de stad. Hij teelde tomaten.”

Het oude bedrijf van pa bezoeken zit er niet meer in. Wat indertijd een uitgestrekt landbouwgebied was, is nu door de stad opgeslokt en volledig bebouwd. ,,Stoken gebeurde oorspronkelijk op kolen, later op stookolie en in 1974 werd er overgestapt op aardgas.” Nu we aan de vooravond staan van een immense energietransitie, of daar op onderdelen eigenlijk al middenin zitten, staat de glastuinbouw in ons land voor de nodige uitdagingen.

Eigen warmte

Van der Lans kan wel de warmte krijgen van zijn buurman de Amercentrale, maar daarmee heeft hij nog geen CO 2 . En die heeft de glastuinbouwer wel nodig. De plannen om CO 2 in de strijd tegen klimaatverandering op te slaan in de bodem, verdienen volgens Van der Lans dan ook niet de voorkeur. Sinds 2008 genereert de teler zijn eigen warmte en een deel van zijn CO 2 behoefte door een zogenoemde warmte-krachtkoppeling (WKK). Deze levert warme en CO 2 door de verbranding van aardgas, warmte en stroom. En als bijproduct de voor de planten zo belangrijke CO 2 .

Sinds de komst van de WKK is de puntpaprika niet het enige product dat het Madese bedrijf verlaat. Van der Lans produceert ook stroom, die hij levert aan het energiebedrijf. Wanneer het windstil is en de windmolens stilvallen, en de zonnepanelen te weinig zonlicht zien, zorgen bedrijven zoals dat van Van der Lans mede voor de stabiliteit op het stroomnet. Op een beeldscherm ziet hij de stroomprijzen, die fluctueren per minuut, voorbij schieten. De APX, een beurs waar energie verhandeld wordt, geeft tevens een idee van te verwachte prijzen voor de komende dag of dagen. ,,Daar probeer je dan op te anticiperen.”

Quote Thuis staan sowieso minstens een keer week gevulde puntpaprika’s op het menu Wim van der Lans In zijn dagelijks werk mag dan een verschuiving plaatsgevonden hebben, van de teelt naar de aansturing met als specialisatie alles wat met de WKK te maken heeft, daarmee is de liefde voor de teelt en de puntpaprika als product is daarmee geenszins veranderd. Noch bedrijfsmatig, noch privé. ,,Thuis staan sowieso minstens een keer week gevulde puntpaprika’s op het menu. Met gehakt, ui, knoflook en dan wat oude kaas erover en nog even in de oven... Heerlijk.”

