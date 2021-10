Discotheek Oscars is weer open: ‘Net als Assepoester, klokslag twaalf uur naar huis’

Verdachte van moord op oud-super­marktei­ge­naar in Halsteren langer vast

HALSTEREN/BREDA - Verdachte Yvon K. (62) van de moord op oud-supermarkteigenaar Chris Grinwis (65) in Halsteren blijft nog zeker 90 dagen langer in de cel. De raadkamer van de rechtbank in Breda heeft dat donderdag besloten, meldt het OM.

