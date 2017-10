'Discobar De IJzeren Pot in Hooge Zwaluwe was dé place to be om te stappen'

,,Iedere zaterdagavond verzamelde we met vriendinnen in Made en dan fietsten we met een hele club naar Hooge Zwaluwe. Jarenlang gingen we stappen in Dicobar De IJzeren Pot. Dit was dé place to be. Twaalf jaar geleden gingen helaas de deuren dicht. Ik denk er nog vaak aan terug”, vertelt Ramona van der Made (36) uit Made.

Samen met Colinda François- Van Dongen (29) uit Made houdt ze een reünie van De IJzeren Pot. Dit doet ze in de zaak van haar ouders, café ’t Hoekske in Made. ,,We zijn met carnaval de voormalig eigenaar, Evert Vervelde (52), tegengekomen. We spraken over een reünie en hij beaamde dat dit wel leuk zou zijn.”

Bizar

Bij het uitrollen van de ideeën hadden de dames geen benul van de populariteit. Van der Made: ,,We gooiden het evenement gewoon op Facebook. Niet veel later kreeg ik een melding van Facebook dat mijn bericht 16.000 keer beken was. Echt bizar.”

Dus besloten ze om toch maar kaartjes te maken en een voorverkoop te houden. Van der Made: ,,Uren van te voren zaten er al mensen op het terras te wachten. Binnen 2,5 uur was alles uitverkocht."

Zaterdagavond is het zover. Dan staat er weer een ouderwetse IJzeren Pot stapavond op het programma met Evert als eregast. ,,Leuk dat ze dit doen. Ik ben erg benieuwd naar alle bekende gezichten van vroeger. Wat er van ze geworden is.”

Herinneringen

MTvR (54) uit Oosterhout: ,,Ik kwam er van 1993 tot 1997. Mijn stapherinnering: drankjes uitproberen, dansen, de gaafste videobeelden en muziek. Ook de sinterklaasavond was een feest. Als zwarte Piet een nacht doorhalen en met de Sint op de rug naar huis."

Volledig scherm Renee Rovers (links) op stap in Discobar De IJzeren Pot in 2003. © Rovers Renee Karremans (29) uit Made: ,,Tsja... De IJzeren Pot. Zo’n stapavond bestond uit dansen in de paal, van alles door elkaar drinken en dan negen van de tien keer alles weer uitkotsen onderweg naar huis. Maar ook de schuimparty’s waar het schuim zo hoog stond dat je bijna verzoop.”

Ricardo Den Dunnen (32) uit Hooge Zwaluwe woonde als kind tegenover de uitgaansgelegenheid. ,,Bijna iedere zaterdag gingen we wel op stap.” Speciaal voor deze gelegenheid heeft Den Dunnen vanuit zijn werk, taxibedrijf Dutax, een touringcar geregeld. Den Dunnen: ,,Om boetes, fietsongelukken en slecht weer voor te zijn, leek dit mij wel een goed idee. De bus zit bijna vol.”

Colinda François- Van Dongen (29) uit Made noemt als eerste ‘de stuiterbal’. ,,Dit was een van de populaire drankjes van toen. Net als Shotje het IJzeren Potje. Er werden regelmatig feestjes georganiseerd. Sinterklaas, kerst en oud en nieuw. Dan werden er geen glazen, maar flessen wijn besteld.”

Volledig scherm Evert Vervelde (52) is voormalig uitbater van De IJzeren Pot en woont tegenwoordig in Polen. © Vervelde

Voormalig uitbater Evert Vervelde (52): ,,Mijn ouders zijn de bar begonnen in 1970. Ik groeide erin mee als het ware. Ik heb er altijd gigantisch veel plezier gehad. Soms mis ik het nog wel. Toen ik de bar overnam heb ik wat dingen aangepast. In de discotijd werd een goede muziekinstallatie steeds belangrijker. Ook stond op een dag mijn buurmeisje op de stoep met de vraag of ik kleine ophogingen kon maken. Dat was leuk om op te dansen. Al snel volgden danspalen en zelfs een stalen kooi. Dat was helemaal in toen.

Een van mijn favoriete momenten was aan het begin van een stapavond. Dan stond ik buiten voor een leeg pand en zag ik in de verte van alle kanten fietsen aankomen. Jongeren uit de omliggende dorpen kwamen met hele groepen tegelijk aan. Soms moesten we fietsen opstapelen om een doorgang te maken. Man man wat een fantastische tijd heb ik daar gehad.”

Twaalf jaar geleden was het goed geweest. Vervelde passeerde de veertig, het familiebedrijf had iemand nodig in Polen én steeds meer regels aan het uitgaansleven maakten samen dat hij de beslissing nam te stoppen met de bar. Vervelde: ,,Het is goed zo. Maar ik mis het soms nog wel.”