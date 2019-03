Directrice Tuf start restaurant in Antwerpen

Volgens de jurist, die om zakelijke redenen niet met zijn naam in de krant wil, heet de zaak Gustu. Het restaurant is gevestigd aan de Verschansingstraat. ,,We hebben dat uit de Belgische versie van de Staatscourant. Het restaurant is officieel begonnen in januari. De directrice heeft 18.600 euro gestort op de rekening van het restaurant. Daar stond ik toch wel van te kijken. Van kunstgras naar horeca’’, zegt hij.