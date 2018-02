Directeur NS bezoekt vrijwilligers station Gilze-Rijen

RIJEN - De vrijwilligers die het stationsgebouw in Rijen beheren krijgen hoog bezoek. President-directeur Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen komt op 21 februari kennismaken met het station in Nederland waar gastheren en -vrouwen vrijwillig reizigers het naar de zin maken.

De gastheren en gastvrouwen ontvangen Van Boxtel samen met burgemeester Jan Boelhouwer. De vrijwilligers demonstreren hoe goed alles werkt in de wachtruimte die van 7.00 tot 19.00 uur open is. Hun taak is ook een oogje in het zeil houden en vragen beantwoorden van reizigers. Ze werken nauw samen met de NS en de gemeente Gilze en Rijen, die het zo gelukt is de wachtruimte met WIFI en een snoepautomaat open te houden en service op het station te behouden.

Het station is economisch van groot belang voor Rijen. Veel forenzen uit de gemeente en buurgemeenten stappen hier op of uit de trein. Dat gemak is een belangrijke vestigingsfactor. Dat zie je ook aan de grote fietsenstalling bij het station.

Prijs

De NS heeft het project in 2017 voorgedragen voor de Jan van Stappen Spoorprijs. Dit is een prijs voor bijzondere initiatieven van medewerkers om dienstverlening aan treinreizigers te verbeteren. Het leverde een eervolle vermelding op.