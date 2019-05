Directeur diervoederbedrijf Baarle ‘geschokt en verbaasd’ over politieinval

BAARLE-NASSAU - Het onderzoek naar het diervoederbedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau is in volle gang, maar het bedrijf is niet stilgelegd. De bedrijfsleiding heeft verbaasd en geschokt gereageerd op de grootschalige politieinval dinsdag.