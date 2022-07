Diploma binnen en theater in: zo doet Houtse musicalactrice Annelieke van Genk dat

Bestemming Bereikt? heet de voorstelling die Van Genk samen met Rick van Stalle uit Etten-Leur speelt. De ondertitel Van de Schelde naar de Schelleboom’ duidt op de vraag of Brabant hun thuis of een tussenstation is. Het antwoord komt uit verhuisdozen met allerlei Nederlandstalige muziek. ,,,Liedjes zingen waar we van houden. We gaan echt genieten”, zegt Van Genk.