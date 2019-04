Dikke winterjassen op Dongense jaarmarkt

DONGEN - Was het een jaar geleden tijdens de jaarmarkt in Dongen nog 27 graden, afgelopen zondag was dat andere koek. Er woei een fikse bries door Dongen.

Een verkoopster van portemonnees en tassen kon zich de hitte van vorig jaar nog goed herinneren. Zondag stond deze dame met een muts en handschoenen achter haar kraam in de Hoge Ham. Tal van bezoekers van de markt waren gestoken in dikke winterjassen.

Ondanks de ijzige koude wind kan Dongen Promotion (DP) terugkijken op een druk bezochte jaarmarkt. Officieel begint de markt rond de klok van 11.00 uur. Een half uur voordien was het al redelijk druk en nog geen uur later was het weer schuifelen geblazen.

Zon

In de middag zochten veel mensen de terrassen op en het liefst een plaatsje in zon. Want als die achter de wolken uit kwam was het prima toeven op de Jaarmarkt. Heel druk was het rondom Den Hamse Bok bij de Bokse Bikersz D. De motorclub organiseerde voor de negende keer een toertocht door Midden-Brabant. De opbrengst gaat ook dit jaar naar twee goede doelen. ,,Het wordt ieder jaar drukker. Niet alleen met deelnemers aan de toertocht maar ook ons podium met een aantal live bands trekt veel mensen”, aldus Henk Tuytelaars.

Ook in haar nopjes was Ingrid Voskuil die namens DP met enkele vrijwilligers de jaarmarkt heeft voorbereid. ,,Wij hadden dit jaar weer een goede bezetting. Gelukkig waren er weinig afmeldingen”, vertelt Voskuil.

Druk

Voskuil zegt dat het iets minder druk dan de 30.000 bezoekers van vorig jaar, toen het bijzonder warm weer was. ,,Toch was het weer gezellig druk en is er niets voorgevallen.”