Dik 46.000 flesjes en blikjes na 3 weken zwerfafval inzamelen: ‘Mensen gaan zelfs in de natuur rapen’

RIJEN/ALPHEN - De inzameling van zwerfafval in Rijen heeft in drie weken tijd 46.165 flesjes en blikjes opgeleverd. Opbrengst: bewustwording en een hoop gelukkige jeugd, die een kleine vergoeding kreeg. Alphen-Chaam doet de pilot ook en daarna Baarle-Nassau.

Vanaf begin juli tot eind deze week kunnen kinderen en volwassenen in Rijen lege blikjes en plastic flesjes in een statiegeldautomaat werpen in winkelcentrum De Laverije. Per stuk krijgen ze een vergoeding van vijf cent, met dank aan Jumbo en AH. Het doel is om alle zwerfafval terug te dringen. Ook inwoners er op wijzen dat troep als wikkels, flesjes en blikjes op straat of in de natuur dumpen geen goed plan is, zelf opruimen best goed voelt en een beloning nooit weg is.

Het is een dankbaar project omdat zwerfafval tot de grootste ergernissen hoort van mensen. En kennelijk slaat het extra zakcentje bij ouders en kinderen goed aan. In 2385 inlevermomenten hebben ze samen 2308,25 verdiend. En die opbrengst zal vast tot stralende gezichtjes hebben geleid vanwege de belofte van een ijsje of cadeautje.

,,Ongetwijfeld is de herkomst van de blikjes en flesjes niet allemaal zwerfafval", zegt woordvoerder Jeroen Leemans. ,,Belangrijker is dat mensen zich bewust zijn dat dit afval beter ingezameld kan worden dan dat het in de natuur of op straat wordt gekieperd. Er hebben zich ook al mensen gemeld die in de natuur gaan rapen.”

Volgend jaar komt er statiegeld op plastic flesjes omdat het de verpakkingsindustrie niet gelukt is overlast van de lege flesjes terug te dringen. Wethouder Ariane Zwarts die het inzamelproject heeft afgekeken van andere plaatsen in Nederland wil het eindresultaat inbrengen bij een werkgroep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die zwerfafval wil terugdringen.

In Gilze en Rijen, maar ook Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt volgens de wethouder meer overlast ervaren van blikjes als zwerfafval. Daarom wil zij dat de overheid daar ook statiegeld op zet. Eerder liet Zwarts al weten dat de inzameling erg goed verloopt. Door het plaatsen van zeven banners wordt extra aandacht gevraagd zwerfafval te voorkomen. Tot en met eind augustus kunnen deelnemers de bonnetjes bij alle winkels inleveren.

Quote Ons doel is zwerfafval met tien procent terug te dringen Frank van Raak, wethouder Alphen-Chaam

Alphen-Chaam neemt de actie in de maand augustus over, daarna Baarle-Nassau in september. ,,Ons doel is zwerfafval met tien procent terug te dringen", zegt wethouder Frank van Raak van Alphen-Chaam, die 1 augustus om 10.00 uur de actie aftrapt. Ook is er een fotowedstrijd van deelnemers die zwerfafval aan het rapen zijn. (Insturen naar martineniks@abg.nl met naam en locatie in Alphen-Chaam).

De statiegeldautomaat staat tot 16 augustus bij Plus Van Eekelen aan het Willibrordplein in Alphen en vanaf 17 augustus bij Albert Heijn in Chaam. Op de site van de gemeente staan de winkels waar de statiegeldbonnetjes ingeleverd kunnen worden. Platgestampte blikjes kunnen bij de servicebalie van Plus en AH worden ingeleverd.