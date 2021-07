Diggy Dex, Sem Rozendaal én een Boerenbruiloft tijdens de zondag van Parkfeest Oosterhout

Omwonenden Oosterhout: ‘Plan windmolens A59 in prullenbak’

3 juli OOSTERHOUT - Het plan voor enkele windmolens in de Oosterhoutse Oranjepolder kan na de uitspraak van de Raad van State de prullenbak in. De polder is te klein voor de plaatsing van windmolens met een piekhoogte van 235 meter.