Dieven uit Breda gepakt tijdens demonteren gestolen scooter in Oosterhout

Docenten blijven spotpren­ten tonen: ‘Niet om uit te dagen, maar omdat ik vind dat het moet kunnen’

7 november De onthoofding van de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty op 16 oktober kreeg in eerste instantie weinig aandacht in Nederlandse media. Maar sinds deze week bekend werd dat docenten uit Rotterdam en Den Bosch werden bedreigd na het tonen van een spotprent in hun klas, is het ook in ons land het gesprek van de dag. Vraag is of docenten zich nu beperkt voelen in hun lessen.