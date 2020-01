Dieven stelen wielen van Audi op carpoolplaats in Den Hout

Wat gaat er straks met de A58 tussen Breda en Tilburg gebeuren?

8:42 BREDA - Moet extra asfalt een einde maken aan het dagelijkse fileleed op de A58 tussen Breda en Tilburg ? Of ligt de oplossing vooral in slimme, innovatieve oplossingen? Hoe dan ook, over zes jaar zal de weg er totaal anders uitzien. De aftrap van het project is deze week gegeven.