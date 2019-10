Dieven maken rooftocht door Molenschot, verschillende machines ontvreemd

Op zoek naar de opleiding voor de juiste job

16:03 OOSTERHOUT - Zestien pitches over de sectoren waar je later in kunt werken. Dat kregen de leerlingen van de voorexamenklassen van het Curio Effent, het Hanze College, Mgr Frencken College en het Sint-Oelbertgymnasium gisteravond tijdens de JobExperience in de Bussel voorgeschoteld.