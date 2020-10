Dieven eindigen in de sloot en tegen de grond na achtervolging door Oosterhout

Duizenden euro's ingenomen bij inval illegale pokerkel­der Rijen: ‘We zijn nog aan het tellen’

16 oktober RIJEN - Bij de inval in een illegale pokerkelder donderdag in villawijk Grote Spie in Rijen is vele duizenden euro’s in beslag genomen. ,,We zijn nog aan het tellen", zegt de politiewoordvoerster.