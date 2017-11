Dieselgeneratoren schepen houden flatbewoners uit hun slaap

Onvoorspelbaar

,,Sommige schippers laten drie dagen lang een dieselgenerator draaien", zegt bewoner Bert Richt. ,,Dat moeten ze bijvoorbeeld doen om de lading koel te houden. Het is onvoorspelbaar hoeveel schepen er afmeren. Soms zijn het er drie, dan weer een nacht niets en de dag erna liggen er ineens tien. Bij uitzondering zijn het er ook wel eens twintig. Maar ook al zijn het er maar twee, je kunt niet slapen vanwege de herrie. En als de wind deze kant op staat, ruik je de vieze lucht er ook nog bij. De wind staat meestal in de richting van het Eiland in de Zwaaikom waar die vijfhonderd woningen gepland staan. Ik denk dat de toekomstige bewoners nog meer last krijgen dan wij, omdat de wind bijna altijd die kant op staat. In de zomer op je balkon zitten, is geen pretje op deze manier."

Legaal

Styreen

Geluidsplafond

Rijkswaterstaat is op de hoogte van het probleem. ,,De schepen voldoen aan de geluidsnormen", zo laat een woordvoerder weten. ,,We hebben metingen gedaan en het geluid van de generatoren komt niet boven het geluidsplafond uit. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente om toch een oplossing te zoeken. Wij hebben geadviseerd om walstroom aan te leggen. Verder is het aan de gemeente om daar iets mee te doen."

Trillingen

Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) herkent het probleem. ,,Mensen klagen hier vaker over. Ik kan me dat voorstellen. Maar buiten het geluid zijn de trillingen van de generatoren soms nog vervelender. Dat vinden wij zelf ook. Daarom zijn we altijd blij als er in een gemeente walstroom is aangelegd. Dan hoeft de generator niet aan. Die heb je echt nodig als je bijvoorbeeld veel personeel hebt en elektrisch kookt. Anders is je accu zo leeg. Walstroom is ook voor ons de beste oplossing. Je ziet het op heel veel plaatsen. We zijn altijd blij als de generator niet aan hoeft, want we willen zelf ook graag goed slapen."