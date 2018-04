Diefstal van emballagekratten in Oosterhout, winkelpersoneel zet achtervolging in

Winkelpersoneel was getuige van de diefstal. Zij zagen dat de klaar gezette emballage door een onbekende man in een witte bestelauto werd geladen. Zij achtervolgden de dief en waarschuwden op de Pasteurlaan de politie. Agenten die op dat moment in de buurt waren, zagen de bestelauto afslaan naar de A27. Vervolgens ging de man in de richting van Breda.

Op het Wilhelminakanaal Noord hielden de agenten de verdachte aan. In de bestelauto lag een gestolen rolcontainer en 104 opvouwbare kratjes. De container heeft een waarde van 60 euro, de kratjes hebben een emballagewaarde van 401,44. De verdachte is in verzekering gesteld.

De politie onderzoekt of de Amsterdammer zich ook schuldig heeft gemaakt aan een soortgelijke diefstal in Papendrecht. Zijn rijbewijs is ingevorderd omdat hij dit eerder na rijden onder invloed niet had ingeleverd bij het CBR.