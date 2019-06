Dialogen over eenzaamheid door Oosterhoutse top in Openluchttheater

De Dorstse Boerkes kijken met jeugdig elan de toekomst in

20:01 DORST - Als je als muziekkapel 60 jaar bestaat, ben je dan oud of juist jong? Je bent geneigd ‘oud’ te zeggen, want er zijn niet veel kapellen van dezelfde leeftijd in de regio. Maar de Dorstse Boerkes, want daarover hebben we het, kijken met jeugdig elan de toekomst in.