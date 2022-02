Deze scharrelkoeien lopen lekker in het bos: ‘Wat is er natuurlijker dan dat?’

Verbod of niet, vuurwerk­scha­de was nooit zó hoog in Geertrui­den­berg: ‘Mogelijk door illegaal en zwaarder spul’

RAAMSDONKSVEER - Ondanks het landelijk vuurwerkverbod was in de gemeente Geertruidenberg de schade van vuurwerk nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit het overzicht dat deze week is gepresenteerd.

18 februari