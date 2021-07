Deze broers weten hoe je aardappels verkoopt

Een feestje van de HAS vormt de achtergrond van de ontmoeting tussen de Klundertse Diny (48) en Ard-Jan (48) uit Raamsdonk. Beiden zijn ze afkomstig uit een agrarisch gezin en beiden vastbesloten hierin verder te gaan. Als echtpaar hebben ze hun krachten gebundeld.

Tientallen voertuigen

En bezoek aan het machinepark van Oomen Landbouw & Loonwerk, gestald in Almkerk, is niet anders dan indrukwekkend te noemen. In een gigantische loods staan tientallen landbouwvoertuigen – formaat groot, nog groter en immens - te wachten op de volgende keer dat ze in actie mogen komen. Een mens voelt zich een dwerg tussen deze reuzen op wielen.

Klanten kunnen bij Oomen terecht voor zo’n beetje alle soorten akkerbouwwerk en grondwerkzaamheden. Alleen de werkzaamheden bedoeld voor de veeteelt – gras en mais hakselen – biedt Oomen op dit moment niet (meer) aan. ,,Loonwerk is kapitaalintensief”, legt Ard-Jan uit. ,,En arbeidsloon vormt daarbij een forse component. Wanneer ik de veeteelt aan zou willen houden, dan moet ik daar ook personeel voor in dienst nemen, waar ik de rest van het jaar onvoldoende voor werk heb.”

Twee plekken

Quote Allebei op verschil­len­de plekken aan de toekomst werken is niet handig Diny Oomen De basis van het loonwerkbedrijf is in de jaren 60 gelegd door Ard-Jans vader en twee van diens broers. De drie broers zetten indertijd het boerenbedrijf voort dat hun vader opbouwde in Raamsdonk. In 1990 stapt een van de ooms uit het bedrijf. Het is een ‘pittig’ decennium, weet Ard-Jan zich te herinneren. Wanneer Ard-Jan eind jaren 90 van de HAS komt, ligt zijn focus op het loonwerk. Diny bouwt samen met haar broer, in Klundert, verder aan hún familiebedrijf. ,,Allebei op verschillende plekken aan de toekomst werken is niet handig”, blikt ze terug.

In 2006 nemen Diny en Ard-Jan het gehele bedrijf, zowel het loonwerk als de akkerbouw, over van Ard-Jans vader en oom. Ard-Jan houdt zich vooral bezig met het loonwerk en Diny is de akkerbouwer. Ze zouden tot op zeker hoogte elkaars werk over zouden kunnen nemen, stellen ze. Maar de fijne kneepjes, dat is een ander verhaal.

Beiden hebben de handen dermate vol aan het eigen werk, dat ze niet alles van elkaar bij kunnen houden. ,,Vorig jaar wist je bij wijze van spreken niet welk ras aardappelen op welk perceel stond”, zegt Diny. ,,Het is dat een van de medewerkers met een gebroken voet zit waardoor jij nu meer weer zelf op het land werkt.” Ard-Jan knikt.

Moeilijke grondsoorten

Net zoals er bij het loonbedrijf strategische keuzes gemaakt moeten worden, geldt dat ook op de akkers. Jarenlang is ingezet op schaalvergroting. Daar zijn ze nu van terug aan het komen. Het bedrijf is in areaal teruggegaan van 250 naar 180 hectare. ,,We hebben te maken met weerextremen, moeilijke grondsoorten en op dit moment een kostprijs die boven de contractprijs uitstijgt”, zegt Ard-Jan. ,,Dat betekent dat je keuzes moet maken.”

Zoetstof Akkerbouwbedrijf Oomen teelt aardappelen, uien, bieten, tarwe, graszaad, gerst, vlas en cichorei. Dat laatste gewas beslaat 17 hectare en er wordt inuline uit gewonnen, een zoetstof. Voor Oomen een relatief nieuw gewas, dat in Nederland niet veel geteeld wordt. Diny ging de uitdaging aan en deed gewas specifieke kennis op via collega’s en voorlichtingsavonden georganiseerd door adviseurs. ,,En vervolgens zijn er tal van keuzes te maken”, zegt Diny. ,,Het ene ras komt heel vroeg op en zorgt dat het veld snel dicht is waardoor onkruid geen kans krijgt en het volgende zit wat later in het jaar. Vanwege mijn teeltervaring weet ik vrij goed welke keuzes je kunt maken. De onkruidbestrijding in de cichorei is een moeilijke. Het loonbedrijf heeft een moderne cameragestuurde schoffelmachine, waardoor dit op een milieuvriendelijke manier toch steeds beter lukt.”

De (aard)appel valt bij de familie Oomen niet ver van de boom. Want terwijl pa en ma Oomen buiten op het land bezig zijn, kan het zomaar zijn dat Martijn (13) en Stefan (11) binnen achter de pc bezig zijn met het spel Farming Simulator deel 15, 17 of 19. Een spel waarbij je als speler een boerenbedrijf runt. ,,Ik heb weleens meegekeken en ik moet zeggen: best een aardig spel, heel knap gemaakt”, zegt Ard-Jan. ,,De opzet is redelijk realistisch.”

Zowel Martijn als Stefan geven aan later het familiebedrijf voort te willen zetten. Ze antwoorden eensgezind op de vraag welk deel van het bedrijf ze het meest aanspreekt, het loonwerk of de akkerbouw. Papa’s werk is het leukst. ,,Mama zit toch wel heel veel op kantoor”, vindt Stefan.

Quote Mama zit toch wel heel veel op kantoor Stefan Oomen

De tieners hebben, zo jong als ze zijn, een nieuw en veelbelovend bedrijfsonderdeel aan het familiebedrijf toegevoegd. Het is hun verdienste dat er sinds kort aardappelen, uien en enkele aanverwante producten te koop zijn bij het bedrijf in Raamsdonk.

Standje bouwen

,,Ze horen ons natuurlijk wel eens praten over de prijs die we voor de aardappelen krijgen”, zegt Diny. ,,En toen kwamen zij ineens met het idee om een standje te bouwen en van daaruit aardappelen rechtstreeks aan voorbijgangers te verkopen.” Het kraampje, ‘Het Aardappelhutje’ genoemd, bouwen de jongens zelf.

Als trotse moeder laat Diny het ‘hutje’ dat nu in de bedrijfshal in Raamsdonk staat, graag even zien. ,,Aanvankelijk wilden ze er de hele tijd bij gaan zitten, maar ze verkeken zich een beetje op de aanloop. Vandaar dat het zelfbediening werd, met een geldkistje.” Het geld dat de jongens verdienen met hun aardappelhutje, mogen de jongens voor zichzelf besteden. Wanneer ze in één zomer een quat bijeen verdienen, begint het Diny en Ard-Jan te dagen dat die verkoop aan huis niet eens zo’n gek idee is.

Quote Aanvanke­lijk wilden ze er de hele tijd bij gaan zitten, maar ze verkeken zich een beetje op de aanloop Diny Oomen

De Aardappelhut

Er wordt een selfservice winkel ingericht. Bezoekers kunnen zelf hun spullen pakken en afrekenen. Indien gewenst, komt er na één druk op de bel even iemand helpen. Het Aardappelhutje verandert in De Aardappelhut en Stefan en Martijn hebben het logo mogen uitgezocht. Door de verkoop-aan-huis zijn er extra aardappelrassen bijgekomen, zodat de klant een uitgebreidere keuze heeft.

Volledig scherm RAAMSDONK. Jan Stads / Pix4Profs Diny Oomen en man met kinderen Stefan (l) en Martijn beginnen op hun landbouwbedrijf de Aardappelhut, een winkeltje. Noodzakelijk vanwege de lage landbouwprijzen. In de schuur kijkende door de deur zien we hun eerste hutje wat nog buiten stond. © Pix4Profs / Jan Stads

Diny, Ard-Jan en de jongens zijn nog steeds helemaal enthousiast. ,,Ik had op voorhand niet verwacht zoveel voldoening te halen uit alle leuke reacties van onze klanten.” De Aardappelhut levert inmiddels ook verse frites aan twee restaurants in de regio en de aardappelen en uien worden aan diverse groenteboeren geleverd.

Quote Ik had op voorhand niet verwacht zoveel voldoening te halen uit alle leuke reacties van onze klanten Diny Oomen