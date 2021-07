Deze boer ging vorige week naar Den Haag: ‘Onwetendheid leidt vaak tot onbegrip’

Er heerst zoveel onwetendheid in Den Haag, daar schrik je echt van. In Den Bosch lag de insteek anders. De focus in het beleid ligt telkens op de veehouderij, omdat dat de enige sector is in Nederland waarvan alles exact in beeld is. Iedere staart met de daarbij (op modelbasis) berekende getallen zijn in vergunningen vastgelegd. Echter zou dat voor elk ander willekeurig bedrijf ook in beeld en vastgelegd moeten zijn. En die vraag is daar benadrukt zodat er een gelijk speelveld ontstaat.