Deze bakkers maken de lekkerste Oosterhoutse Lübecker

OOSTERHOUT - Bakkerij Snelders en thuisbakker Martijn van Strien maken dit jaar de lekkerste Lübecker van Oosterhout. Dat althans oordeelde een jury, bestaande uit Bram Helleman (restaurant Zout en Citroen), Jan Loonen (kookclub Les Copains Culinaires), Dianne Knoop (Oranje Comité) en Roland Rutten (ondernemer/presentator Ook van Wosterhout) die de sinterklaaslekkernij van acht professionele bakkers en drie thuisbakkers beoordeelden in het Brabants Museum Oud Oosterhout. Sinterklaas maakte na zijn aankomst in Oosterhout op de Heuvel de uitslag bekend.

Het is voor de eerste keer dat de lekkerste Lübecker van Oosterhout wordt aangewezen op initiatief van Het Genootschap der Zoetheid en de Lekkernijen. Man achter de organisatie is Pieter van der Wulp (37). Zijn fascinatie voor de zoete lekkernij, die oorspronkelijk uit het Duitse stadje Lübeck komt, stamt uit zijn jeugd. “Eén keer per jaar, op 5 december, kwam dat op tafel. De Lübecker werd vervaardigd volgens het recept van de familie Michielsen en via een collega van mijn moeder kwam het bij ons. Toen ik later een stuk Lübecker cadeau kreeg, proefde ik meteen de smaak die ik kende vanuit mijn jeugd. Ik heb toen geprobeerd de geschiedenis van het recept te achterhalen. Via omzwervingen onder meer bij een failliet gegane bakker is het nu weer terug in de familie Michielsen.”

Populair in Oosterhout

Waarom Lübecker in Oosterhout zo populair is, weet Van der Wulp niet. “Oosterhout en omgeving is in West-Brabant de enige plaats waar het door nagenoeg alle bakkers van de stad wordt gemaakt. Tegenwoordig nog, maar zeker vroeger werd het ook veel gemaakt door thuisbakkers.” Een van de aanwezigen vult aan: “Ik weet nog dat het vanuit een raam in een privéwoning werd verkocht. In de Sinterklaastijd reden daar de auto’s af en aan”.

“Ook dat is het leuke van de Lübecker: heel veel families hebben een eigen verhaal over deze seizoenslekkernij”, zegt Van de Wulp die vast van plan is de geschiedenis van de Lübecker in Oosterhout te achterhalen.