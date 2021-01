Deskundigen met een handicap gezocht voor adviesraad Gilze en Rijen

RIJEN - Mensen met een handicap worden voortaan nadrukkelijk geraadpleegd over het beleid en de inrichting van openbare ruimte en gebouwen in Gilze en Rijen. De gemeente vraagt ervaringsdeskundigen voor een adviesgroep. Het is een stap in de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 in Nederland ingegaan. Begin 2020 hoorde Gilze en Rijen nog tot de laatbloeiers als het om het opstellen van een plan gaat, maar sindsdien zijn serieuze stappen gezet. In de vergadering van december stemde de raad in met de plannen vervat in de Inclusie Agenda met de titel ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee'.

Toegankelijk

Een van de doelen van het verdrag is niet óver mensen beslissen maar mét mensen. De raad en het college vragen daarom inwoners met een lichamelijke of geestelijke beperking zich aan te melden als ervaringsdeskundige. ,,Zij weten als geen ander wat er nodig is om de gemeente ook echt voor iedereen toegankelijk te maken en dat is afgestemd met de Adviesraad Sociaal Domein”, aldus wethouder Ariane Zwarts.

De gemeente benadert inwoners uit deze nieuw te vormen groep om mee te denken bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, verbouwingen, maar ook bij het opstellen van beleid. De deelnemers kunnen ondersteuning krijgen via een training of opleiding. Bij grote projecten is het mogelijk om deskundigen in te schakelen. Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij de gemeente.

Voor iedereen

Zwarts: ,,We weten dat toegankelijkheid op veel plekken beter kan. Dat gaat niet dit jaar al volledig lukken. Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, gebouwen, straten of nieuw beleid is het uitgangspunt: we maken het voor iedereen, dus moet het ook voor iedereen toegankelijk zijn.”