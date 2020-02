Derk Alssema (33) wordt nieuwe burgemeester van Gilze en Rijen

In augustus reageerde hij nog woedend op het feit dat er plannen waren om een nieuwe Nationale Politie op te tuigen met vijfhonderd vrijgestelde specialisten. Het plan ontstond nadat Amsterdam liet weten de drugscriminaliteit in de stad niet aan te kunnen. ,,,,Waar we in Brabant tien jaar om moeten zeuren, wordt voor Amsterdam in vier uur bekokstoofd”‘’, fulmineerde de burgervader over die plannen.