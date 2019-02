Derde generatie aan het roer bij Geerts in Oosterhout

Het is 1950. Jan is net terug van zijn militaire missie in Indonesië, maar hij ziet het niet zitten om weer aan de slag te gaan op de boerderij van zijn ouders. Een kennis van zijn vader vertelt hem over verzekeringen. "Het was in die tijd een vreemd vak, maar die man zei: 'daar kun je iets mee verdienen'. Ik heb toen van mijn spaargeld een verzekeringsportefeuille gekocht. Dat kostte toen drieduizend gulden. Het is maar goed dat ik in Indië zo zuinig ben geweest. Geld voor een auto had ik niet meer, dus ik heb de eerste jaren alles op de fiets gedaan."