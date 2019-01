Derde carnavalsliedje van Kaz (8) uit Rijsbergen bijna klaar

Het liedje is af, de clip echt bijna. Vader Wilfred belooft die puntjes op de i zo snel mogelijk te zetten. Dit wordt alweer het derde carnavalsliedje voor Kaz. Het begon met Clown-straat in 2017, vorig jaar gevolgd door 'We pakke noggus uit'. ,,Ik zit veel op YouTube en vind carnavalsliedjes leuk en grappig, dus wilde ik zelf ook dat soort liedjes proberen te maken", legt hij enthousiast uit.