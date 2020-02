Den Hout zwijgt over piepschuimstrooiers: ‘Een naam heeft geen enkele meerwaarde’

Zorgen om jeugd van Geertrui­den­berg: 11 procent krijgt 'hulp’

15:06 RAAMSDONKSVEER - De problemen bij de jeugd in Geertruidenberg zijn groter dan elders. 11 Procent van de jongeren maakt gebruik van een vorm van jeugdhulp. Dat is veel hoger dan de 8 procent in vergelijkbare gemeenten. Eenderde van de ambulante zorg betreft kinderen met psychische of psychiatrische problemen.