Den Hout vreest rondweg: ‘Dit dwaze idee moeten we voorkomen’

Gebroken ribben en hersenscha­de: ‘kamikaze­pi­loot’ ramt Oosterhout­se (80) aan verkeerde kant van de weg

13 augustus OOSTERHOUT - ,,Een zelfstandige vrouw was ik…Met een druk sociaal leven en ik deed vrijwilligerswerk. Nu kan dat allemaal niet meer”, schrijft de 80-jarige Oosterhoutse die hulpeloos werd achtergelaten in haar vermorzelde auto na een zwaar ongeval. Zes gebroken ribben, hersenschade en blijvend oogletsel hield ze er aan over.