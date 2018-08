Den Hout verkeert in tropische sferen tijdens Festival Onder de Bomen

,,We maken alles zelf en vooral de kinderen vinden het erg leuk om op vrijdagavond terug te zien waar ze de hele week aan hebben gewerkt'', vertelt Nancy de Jong (38) van de organisatie. ,,Het is hier vrijheid blijheid'', verklaart De Jong de ontspannen sfeer op het terrein. ,,De kinderen mogen zelf kiezen wat ze willen doen en switchen wanneer ze dat willen.''

Het festival is geen doorsnee kindervakantieweek. ,,We werken hier met zijn allen naartoe. Alles wat we deze dagen maken is bestemd voor het dorpsfeest.''

Bovendien lopen er heel wat pensionado's rond die hun handen uit de mouwen steken. Vandaag staan er veel schilderklusjes op het programma. Surfplanken, strandhuisjes en totempalen worden voorzien van een vrolijk kleurtje. Het thema is immers Tiki-Tropisch.

Quote Er is een groot saamhorig­heids­ge­voel onder de vrijwilli­gers. Het maakt niet uit of je een middag kunt helpen of er de hele week bij bent, iedereen is welkom Cyrille Bol

Sep Vermeulen (10) werkt geconcentreerd aan een decorstuk in de vorm van een cocktail. ,,Zelf gezaagd'', vertelt hij trots. Ook handen en kleding van de kinderen en begeleiders zien er al snel wat bontgekleurder uit. Jayden Schrauwen (6) vindt het maar niets dat zijn handen nu onder de verf zitten.

Dorpenderby

Zijn vriendje Thijs Hartman (6) geeft eveneens de voorkeur aan timmeren boven verven. Het is inmiddels de vierde editie van het dorpsfeest dat is ontstaan uit de dorpenderby van Omroep Brabant. De Jong: ,,We kwamen toen in de finale en dat heeft het festival echt een boost gegeven. ''

Vrijwilliger Cyrille Bol helpt de jongste kinderen bij het schilderen van de strandpilaren. ,,Er is een groot saamhorigheidsgevoel onder de vrijwilligers'', vertelt ze. ,,Het maakt niet uit of je maar een middag kunt helpen of er de hele week bij bent, iedereen is welkom."

Afsluiting