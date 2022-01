Den Haaykaant schrapt optocht, maar komt met karnavalfestival ‘Zak Es Lekker Outdoor’

RAAMSDONK - Een extreem bittere pil noemen ze het. Raamsdonk kent in 2022 opnieuw geen carnavalsoptocht. Wel is er een alternatief: karnavalfestival Zak Es Lekker Outdoor.

De Stichting Raamsdonkse Karnaval noemt het niet rijden van de optocht ‘de allermoeilijkste beslissing ooit genomen’. ,,Na plussen en minnen te hebben afgewogen, is de conclusie dat het simpelweg niet gaat.” Waar dorpen als Made, Gilze en Prinsenbeek de stoet uitstellen naar een latere voorjaarsdatum, daar beslist Den Haaykaant anders.

Quote Niemand geeft de garantie dat het later in het jaar wél kan. Door die onzeker­heid is de motivatie bij de bouwers weggezakt Anouk Moree, Stichting Raamsdonkse Karnaval

,,We hebben dit in goed overleg met de bouwers gedaan”, motiveert Anouk Moree van de SRK. ,,Anders gaat de bouwperiode heel lang doorlopen als je pas in mei een optocht gaat doen. Eer dat alles is afgebroken, start bijna het nieuwe seizoen. Niemand geeft de garantie dat het later in het jaar wél kan. Door die onzekerheid is de motivatie bij de bouwers weggezakt.”

‘Carnaval kun je niet verplaatsen’

Daarnaast verklaart de SRK: ,,Wij vinden dat carnaval, net als kerstmis, niet verplaatst kan worden. Maar één beslissing die we nog erger vonden dan het afgelasten van de optocht, is het afgelasten van carnaval. Wij denken dat we zo de rest van carnaval gered hebben.”

Favoriet carnavalsliedje uitbeelden

Het alternatief karnavalfestival Zak Es Lekker Outdoor moet het hele dorp bestrijken. Een tentoonstelling van carnavalsbeelden op erven, pleinen en in tuinen. Dit kan een wagen zijn, een losse pop of een decor met act. ,,Daarom willen wij graag dat de bouwers en overige optochtdeelnemers ook hun steentje kunnen bijdragen bij het inrichten van ons festivalterrein.” Daarnaast roept de SRK inwoners van het dorp op om hun favoriete carnavalsliedje uit te beelden in de tuin. Voorbeelden zijn ‘Bloemetjesgordijn’ of ‘Mien waar is m'n feestneus’.

De activiteiten moeten coronaproof plaatsvinden.

Volledig scherm Afgelopen carnaval; stond dit tijdelijke monument op de rotonde in Raamsdonk. De koppen zijn gemaakt door diverse clubs. © Susanne den Boer