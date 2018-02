Den Domp in Lage Zwaluwe na 4,5 jaar eindelijk verkocht

Energie opwekken met vernieuwde A58

1 februari Hoe kan de nieuwe, verbrede A58 straks duurzame energie opwekken en opslaan? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de betrokken regio’s, de gemeente Breda, energiebedrijf Enexis en Rijkswaterstaat. De eerste resultaten worden in maart verwacht.