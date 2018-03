Definitieve verkiezingsuitslagen Drimmelen in 5 punten

Man tot bloedens toe geslagen in flat Oosterhout: twee arrestaties

22 maart OOSTERHOUT – In een flatgebouw aan de Rozenstraat in Oosterhout is donderdag aan het eind van de middag een vechtpartij geweest. Twee mannen zijn opgepakt. Eén van hen raakte gewond aan zijn oor en is onder begeleiding van de politie naar de huisartsenpost gebracht.