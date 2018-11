‘Definitieve’ afspraken over Cammeleur

Uitbater De Vijf Eiken in Rijen na uit de hand gelopen feest: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

29 november RIJEN - Een feest dat uitmondt in een vechtpartij waarbij mogelijk is geschoten. Vijftien mensen worden aangehouden. Uitbater Ad Nooren van eetcafé/zalencomplex De Vijf Eiken in Rijen blikt terug op een roerige nacht. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”