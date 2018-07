Definitief nieuwbouw voor De Wildschut

Al in 2013 stelde de gemeenteraad vast dat nieuwbouw gewenst was op de huidige locatie op de hoek Raadhuisstraat en Alphenseweg. Maar zo eenvoudig is dat niet. Pandeigenaren in de buurt hadden bezwaren. Een muur van twaalf meter voor de deur was niet aantrekkelijk. Arcoma als eigenaar van Raadhuisstraat 1 en Alphenseweg 67 en 69 wilde liefst zelf nieuwe woningen bouwen. Maar de gemeente wilde ze zelf kopen.

Duimschroeven

Dus werd er gepraat, plannen aangepast en duimschroeven aangedraaid door toenmalige wethouder Willem Starreveld. Kinderen voerden actie toen het te lang ging duren. Uiteindelijk begon de wethouder met steun van de raad een onteigeningsprocedure tegen Arcoma, dat volgens hem te veel vroeg. In januari van dit jaar liet hij weten er uit te zijn. Het duurde nog iets langer. Na een gewonnen zaak bij de Raad van State en nader overleg met Arcoma, kan zijn opvolger Aletta van der Veen de vlag uitsteken.

Water bij de wijn

,,De gemeente heeft nu alle gronden van Arcoma gekocht. We hebben beide wat water bij de wijn gedaan. We gaan er maximaal 15 woningen bouwen'', vertelt Aletta van der Veen. De gemeente zoekt een projectontwikkelaar die de bouw van de woningen op zich wil nemen. Maar hij moet wachten tot het schoolgebouw klaar is. Er komen twee bouwlagen in plaats van de grote hoeveelheid laagbouw. Hoger bouwen is goedkoper en compacter. Zo ontstaat ruimte voor een speelterrein, parkeren en wonen. Ook het pleintje voor de school gaat op de schop.

Enthousiast