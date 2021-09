Defensieleider is voor even burgemeester van Gilze en Rijen: ‘We moeten vaker van elkaar leren’

Cas mist met ploegen­tijd­rit het zesde wiel aan de wagen

11:23 GILZE - De laatste jaren was TT Smits de sterkste met de TeleIdea Ploegentijdrit Gilze. Zaterdag niet. Cas Graafmans baalde. Heel even, daarna daalde de realiteit in. ,,We konden maar vijf renners opstellen.”