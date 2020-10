Defensie verwacht vergunning voor vliegbasis Gilze-Rijen in 2026

Eerder deze week leek het er op dat Defensie de afhandeling van de vergunningsaanvraag, het zogeheten luchthavenbesluit, mogelijk zou kunnen oprekken tot 2029. Een woordvoerster van het ministerie kon daarover vorige week geen helderheid verschaffen. Tot grote vrees van omwonenden, gemeenten en provincie. Zij willen graag verder, onder meer met woningbouw, en vrezen dat Defensie de boel op de lange baan zou kunnen schuiven.

Overlast

Defensievertegenwoordiger Bert Kwast zei dat het ministerie zo veel haast als mogelijk had om tot een gedragen besluit te komen. Staatssecretaris Barbara Baarsma had daartoe in februari bij een bezoek aan Gilze en Rijen een toezeggingen gedaan die overlast terugdringen. Deze week bleek dat met die toezeggingen het aantal vliegbewegingen met een derde zou afnemen, maar nog altijd zou verdubbelen naar 58.000 per jaar in vergelijking met nu.

Quote Dus moet eerst De Peel afgehan­deld zijn. Daarvoor hebben we tijd nodig tot 2024. Dan kunnen we pas voluit verder met Gil­ze-Rij­en Bert Kwast, ministerie van Defensie

Een van de toezeggingen was dat vliegbasis de Peel reserveveldfunctie voor straaljagers van Gilze-Rijen overneemt. Bij onderhoud aan een vliegbaan moeten zij wel ergens terecht kunnen. Maar ook daar leven grote bezwaren. ,,Dus moet eerst De Peel afgehandeld zijn. Daarvoor hebben we tijd nodig tot 2024. Dan kunnen we pas voluit verder met Gilze-Rijen. Tussentijds kunnen we wel al aan de mer werken.”

Bavel

Wethouder Paul de Beer van Breda maakte zich ook zorgen over het mogelijk lange uitstel. ,,Is het niet mogelijk meer vaart te krijgen in De Peel. Als dat niet door zou gaan, worden de contouren anders. Dan krijgen wij mogelijk alsnog te maken met beperkingen voor de bouw van woningen in Bavel.”

Kwast zei dat contouren nog niet vast staan, maar Defensie wel een beeld heeft en rekening houdt met bouwplannen. ,,In Hulten en Molenschot zijn ook mogelijkheden gekomen.” Op kritische vragen van wethouder Sandra Diepstraten en burgervertegenwoordiger Hans van Nistelrooij antwoordde Kwast dat ondanks alle scepsis Defensie niet anders kan dan de weg naar een gedragen besluit te volgen.

Discussie

Beiden gaven aan dat er nog heel wat te bespreken was. Onder meer volgt een discussie over het aantal vluchten, de mate van trillingsoverlast, metingen en nieuwe berekeningen van geluidoverlast om er maar enkele te noemen.

Een plan van de stichting Geen Contouren over Gilze.nl om Chinooks naar Deelen te verhuizen, kreeg bij Defensie de handen niet op elkaar. Kwast stelde voor om dat plan binnenkort bij een speciale commissie te bespreken.