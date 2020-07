Defensie Helikopter Commando Gilze-Rijen zwaar aangeslagen door dood twee militairen bij Aruba

Robin is pas 13 jaar, maar heeft al haar eigen bedrijf mét twee werknemers

11:33 RAAMSDONKSVEER - Terwijl leeftijdsgenoten vakken vullen in de supermarkt of nog even wachten met een bijbaantje, heeft Robin Kostense (13) uit Raamsdonksveer al een eigen bedrijf op haar naam staan. Met Robin’s Suikerspin en Popcorn staat ze op verschillende evenementen in de regio.