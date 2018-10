GILZE/DEN HAAG - De geluidsbelasting die vliegbasis Gilze-Rijen veroorzaakt zal volgens Defensie in de toekomst eerder een groter dan een kleiner gebied bestrijken. Dat is slecht nieuws voor het Van der Valk Hotel in Gilze die graag 21 luxe zorgappartementen op het hotelcomplex wil verhuren.

Een ruimere geluidcontour betekent nog meer overlast bij en rond het hotel, stelde een woordvoerder van Defensie gisteren tijdens een zitting bij de Raad van State.

Bestemmingsplan

Defensie en ook de gemeente Gilze en Rijen vinden het dan geen goed idee om nieuwe woningen, al zijn het omgebouwde hotelkamers, zo vlak bij de vliegbasis te hebben.

Om die reden weigerde de gemeenteraad eerder al een bestemmingsplan voor de zorgappartementen vast te stellen. Van der Valk stapte naar de Raad van State in de hoop dat die gemeenteraad op de vingers tikt. Want Van der Valk-directeur Jan van Poppel gelooft niet dat de geluidcontour in de toekomst groter wordt. "Zelfs de gemeente Gilze en Rijen wil dat niet. Die gebruikt nota bene onze argumenten bij de procedure rond het nieuwe Luchthavenbesluit. Als de geluidcontour blijft zoals die nu is, of zelfs inkrimpt, is er geen enkel wettelijk obstakel die de zorgappartementen kan tegenhouden", zei de advocaat van Van der Valk.





Opties

Defensie denkt er duidelijk anders over en wil alle opties voor dé helikopterbasis van Nederland open houden. "De hoop van het Van der Valk Hotel dat de geluidzone zal krimpen moet ik de grond inboren", zei een Defensiewoordvoerder gisteren tijdens de zitting. Behalve voor de helikopters is Gilze-Rijen ook nog een reservebasis voor de F16’s. Het ministerie is er nog steeds niet uit of die reservefunctie wordt ingekrompen dan wel opgeheven. Hoe en wat zal later uit het nieuwe Luchthavenbesluit blijken. ‘Maar dat nieuwe besluit laat nog wel een paar jaar op zich wachten. Dan moet je geen nieuwe woningen bij de vliegbasis toelaten waarbij we een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet kunnen garanderen. Voorkomen is beter dan genezen", aldus de zegsman van Defensie.

Er wordt al jaren gesteggeld over het zorgwoningenplan. Aanvankelijk wilde de gemeente Gilze en Rijen wel meewerken, inmiddels niet meer. Volgens de gemeente is er geen behoefte aan zorgwoningen in dat deel van Gilze pal tegen de vliegbasis. Volgens initiatiefnemer Van Poppel is dat lariekoek en heeft hij een enorme wachtlijst.

