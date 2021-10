Defensie begint uniek onderzoek naar trillingen door Chinooks in woningen

Een Chinook, herkenbaar aan twee horizontale wieken, zal in de ochtend en in de middag een dertig tot veertig keer hoog en laag, met bochten etc. de route naar en van een woning vliegen. Daarbij wordt tussen de 800 tot slechts honderd meter hoogte gevlogen om te testen wanneer trillingen (rattle-noise) in de woning ontstaan van bijvoorbeeld ruiten, kopjes of dakpannen.