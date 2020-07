Deense kunstgrasrecycler bouwt fabriek in Zuid-Nederland

DONGEN/RIJEN - Het Deense Re-Match gaat een kunstgrasrecyclingsfabriek in het zuiden van Nederland bouwen. De fabriek moet volgend jaar al gaan draaien. Daarnaast opent Re-Match ook een fabriek in Frankrijk.

Dat zegt Eric McGuire van Re-Match. ,,We zijn er nu zeker van dat de vergunningen rondkomen. Ik kan nog niet zeggen in welke gemeente de fabriek komt, maar wel dat de beoogde locatie in Zuid-Nederland ligt’’, aldus McGuire.

Beide nieuwe fabrieken zijn groter dan de fabriek van Re-Match in het Deense Herning. Ook het hoofdkantoor is in Herning gevestigd. In Nederland heeft Re-Match een kantoor in het voormalige Ericsson-pand in Rijen.

Nederlandse markt

Re-Match was tot voor kort het enige bedrijf in Europa dat er in slaagde om afgedankte kunstgrasmatten op een effectieve manier te recyclen. In mei is een soortgelijke faciliteit geopend in het westelijk havengebied van Amsterdam. Deze fabriek van GBR heeft voldoende capaciteit voor de gehele Nederlandse markt.

In Dongen is men eerder dit jaar begonnen met het opruimen van de kunstgrasmatten die op het terrein van Tuf Recycling aan de Vierbundersweg opgestapeld liggen. Dit karweitje duurt zeker nog tot begin volgend jaar. Het Belgische Tuf Recycling lukte het maar niet om de ingenomen matten daadwerkelijk te recyclen en moest na de brand in oktober 2018 de werkzaamheden in Dongen beëindigen. De gemeente Dongen eiste vervolgens dat Tuf de stapels matten op het bedrijfsterrein tot de maximaal toegestane hoogte van vier meter zou terugbrengen.

Frankrijk

De matten van Tuf worden voorlopig opgeslagen op een terrein in Helvoirt. Waar ze verwerkt gaan worden, in Amsterdam of in de nieuwe fabriek van Re-Match, is nog onduidelijk. Er zijn verder geen locaties in Nederland waar dat kan gebeuren.

De fabriek in het noordoosten van Frankrijk gaat zich volgens McGuire richten op de Franse, Zwitserse, Oostenrijkse, Duitse en Italiaanse markt. Die in Nederland vooral op de Nederlandse en Belgische markt. In beide gevallen wordt samengewerkt met externe investeerders.

Publieke debat

Volgens Eric Levresse van Re-Match France is er ook in Frankrijk een groeiende vraag naar faciliteiten om kunstgras te recyclen. ,,Hoewel het publieke debat over het recyclen van kunstgras in Frankrijk niet zo prominent is als in bijvoorbeeld Nederland, Noorwegen en Duitsland, is er een sterk streven naar duurzame oplossingen en het realiseren van een circulaire economie. In de eerste plaats onder gemeenten en lokale overheden’’, zegt hij. ,,Wat Re-Match anders doet, is dat we in staat zijn om de materialen die bij het maken van kunstgras zijn gebruikt, weer op te splitsen in de oorspronkelijke bestanddelen die volledig te herleiden zijn.’’