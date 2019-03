Deense kunstgrasmattenverwerker wil fabriek bouwen in Brabant

DONGEN - De Deense kunstgrasmattenrecycler Re-Match wil een fabriek bouwen in Midden-Brabant. Dat zegt woordvoerder Wiebe van Terwisga van Re-Match. In de fabriek zullen veertig tot vijftig mensen aan de slag gaan met het verwerken van kunstgrasmatten die met name van voetbal- en hockeyvelden afkomstig zijn.

Volgens Van Terwisga bouwt Re-Match nog 23 van dergelijke fabrieken elders in de wereld. ,,Deze in Nederland is de eerste die we gaan bouwen’’, zegt hij. De verwerking van kunstgrasmatten leidt tot grote problemen in Nederland nu er geen locaties zijn waar dat op een effectieve manier gebeurt. Volgens het bedrijf is dat de reden dat Nederland voorrang krijgt.

Tuf

Het Dongense Tuf Recycling zou de belangrijkste speler moeten zijn op dit gebied, maar het bedrijf ligt al maanden stil omdat het er niet in slaagt om de matten te recyclen. Tuf ligt bovendien in de clinch met de gemeente Dongen, omdat er te veel matten op het terrein aan de Vierbundersweg opgestapeld liggen. De andere recyclelocatie is in Barneveld, maar ook daar zijn er problemen. De fabriek van Re-Match in Denemarken is een van de weinige in zijn soort in Europa.

Wiebe van Terwisga zegt dat Re-Match met diverse gemeenten in Midden-Brabant in gesprek is voor de vestiging van de fabriek. ,,Helaas merken we dat de problemen bij Tuf een negatieve uitstraling heeft op deze branche. Maar het gaat ons wel lukken om de mensen te overtuigen’’, zegt hij.

Milieuvriendelijk

Re-Match, gevestigd in Herning, Denemarken, heeft naar eigen een gepatenteerde en EU-geverifieerde milieuvriendelijke technologie ontwikkeld om kunstgras te recyclen. Het proces granuleert, reinigt en scheidt versleten kunstgras van onder andere kunstgrasvoetbalvelden, tot de oorspronkelijke grondstoffen, zoals zand, rubber, backing en kunststof vezels overblijven. Deze kunnen vervolgens worden hergebruikt in nieuwe productiecycli.