Deels weer stroom in Dongen: Marleen kan weer lachen

252 huishoudens in de omgeving van de Veenbies in Dongen zaten maandag urenlang zonder elektriciteit nadat in een transformatorhuisje aan de Veenbies brand was ontstaan. Aanvankelijk viel bij meer dan 500 huishoudens de stroom uit, maar Enexis kon grofweg de helft rond 19.00 uur weer aansluiten. De andere helft krijgt na middernacht weer stroom, zo is de verwachting.

Anderhalf uur later was ook de woonvoorziening van zorginstelling Amarant weer aangesloten. Tot blijdschap van Marleen die in het bijzijn van haar vader ook een beetje baalde. Want Goede Tijden, Slechte Tijden, haar favoriete serie, had ze moeten missen. ,,En morgen kan ik het ook al niet zien want dan zit ik op de soos’’, mompelt ze. Burgemeester Marina Starmans van Dongen die persoonlijk een kijkje is komen nemen, probeert Marleen wat op te vrolijken. ,,Ah joh, je kan het via programma gemist zo terugkijken’’, lacht ze.

Middernacht

Onderwijl zijn de 252 huishoudens nog zonder stroom. ,,Maar we doen ons uiterste best hen voor middernacht weer aangesloten te krijgen. Uiterlijk morgenochtend moet alles weer werken’’, belooft de burgemeester, er aan toevoegend dat iedereen bij Amarant stroom kan komen tappen mocht dat nodig zijn.

Kabels

Het hele transformatorhuisje is uitgebrand, zo bleek maandagmiddag na het blussen. Van de apparatuur binnen is niets over. Ook de kabels waaraan normaal gesproken noodstroom wordt gekoppeld, zijn verbrand. Om die reden duurt het uren voor iedereen weer is aangesloten.

Volledig scherm Om de medewerkers van Enexis en de brandweer rustig hun werk te laten doen werd de omgeving van het afgebrande transformatorhuisje door de politie afgesloten. © Peter Ullenbroeck