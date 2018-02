Deel Oosterhoutse wijk Vlindervallei zeven uur zonder stroom

VIDEO Straat blank en gat in fietspad: 'daar stond ik dan in mijn pyjama om fietsers te waarschuwen'

24 februari OOSTERHOUT - Dat de Wilhelminalaan vanmorgen volledig blank stond, daar schrok ze van, maar toen ook nog bleek dat in het fietspad een gat van 10 meter lengte zat, deed Karen Truyens wat ze moest doen. In pyjama probeerde ze samen met buurtbewoners fietsers te waarschuwen voor het gevaar. "Alles stond blank en daardoor zag je niet dat er een diep gat in het fietspad was geslagen. Nu al het water weg is, zie je pas wat voor een gevaarlijke situatie het eigenlijk was."