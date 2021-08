Declareren via de app: Geertruidenberg maakt vergoeding kosten kinderen stuk eenvoudiger

Amper klachten over herrie, meer over dagelijks gerommel: ‘Mensen zijn sneller geïrri­teerd’

3 augustus BREDA - Het aantal klachten over geluidsoverlast van horeca en evenementen is vorig jaar flink gedaald. Daar staat tegenover dat beduidend meer is geklaagd over trillingen, lichthinder, gezondheidsklachten, afval en verontreiniging.