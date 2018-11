Debatteren goed voor leerling én leraar

Hij is gekleed in een donkerblauw maatpak, een overhemd met stippeltjes. Daarover draagt Dylano Paans een stropdas, keurig gestrikt. De dertienjarige leerling van het Dongemond college in zijn woonplaats Raamsdonkveer heeft outfit zelfs speciaal voor het debattoernooi, dat gisteren voor de veertiende keer werd georganiseerd door Lions Oosterhout Alm & Donge, gekocht. “Bij debatteren gaat het in het woord. Ik vind dat je dan formeel moet zijn gekleed. Dat had ik eigenlijk van de rest ook verwacht.”

Discussiëren

Dat is dus een misvatting. Dylano zal er in de debatclub van zijn school echter geen Kamervragen over stellen. Dat mag een klein wonder heten, want discussiëren zit in zijn bloed. “Mijn ouders worden er weleens moe van.” Maar: “Van debatteren leer je improviseren. Je wordt er zelfverzekerd van.”

#Me-Too-beschuldigingen moeten iemand niet levenslang worden nagedragen. Het Dongemond college kreeg de opdracht om de opponent met argumenten tegen te bestrijden. “We hebben het goed gedaan. Ik denk dat we doorgaan naar de kwartfinale.” Maar dat gebeurt niet. Dylano vindt het jammer. “Maar ik ga gewoon door. Volgend jaar ben ik er weer bij.”

Vanaf de kwartfinale treden de drie scholen - ook teams van het Sint Oelbert gymnasium en het Mgr Frencken College - in het strijdperk tegen onder politici en advocaten.

Gloedvol betoog

Raadsman Corné Spitters moet tegen het eerste team van het Frencken college argumenten aandragen waarom het kinderpardon niet zou moeten worden uitgebreid. Ze zijn sterk: met het systeem kan worden gerommeld, want er kan met leeftijden worden gefraudeerd. En kinderen die worden uitgezet hebben wel degelijk een toekomst. “Anders doet de Nederlandse staat het niet.” De advocaten lijken aan de winnende hand, totdat Eline Kok achter het katheder staat. Ze houdt een heel gloedvol betoog. “Jullie hebben het over feiten, wij over menselijkheid. Als je deze kinderen als mens ziet, dan kun je ze niet uitzetten.” Lest best, dat blijkt: de jury is geïmponeerd laat de leerlingen doorstromen naar de halve finale.

Niveau omhoog

Het aantal professionele teams dat deel wil nemen aan het debat is wat weggezakt, maar de advocaten zijn voor verbaal worstelen altijd wel te porren. Spitters pleit ervoor dat in de lerarenopleiding meer aandacht komt voor het debat. “Als dat goed kunt, presenteer je je ook beter. Je bent scherper, leert snel te anticiperen op argumenten. Daarmee trek je het niveau van een les omhoog. Dus wordt het ook voor de leerlingen interessanter.”

Durven uitspreken

Lions Oosterhout Alm & Donge wil de maatschappij een hand toesturen en steekt vooral in op de toekomst, de jeugd dus. “Kinderen die in armoede leefden hielpen we in ons werkgebied al”, zegt president Jan van Zon. “Maar we wilden ook iets betekenen voor hen die op school goed presteren. Daarom zijn we met debatteren begonnen. Het is geweldig om te zien hoe die jongeren zich durven uitspreken.” Over het niveau: “Dat wisselt.”