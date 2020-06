Dealen in het Oosterhoutse Slotpark: tiener op heterdaad betrapt tijdens drugsoverdracht

Update Internatio­naal gezochte woningover­val­ler (23) aangehou­den bij Oosterhout: sloot kinderen op in wc-ruimte

10 juni OOSTERHOUT - Een 23-jarige man die door de Belgische autoriteiten werd gezocht is maandag aangehouden op een parkeerplaats bij Oosterhout. Het gaat om een man uit Almere die mogelijk betrokken was bij een gewelddadige overval in de buurt van het Belgische Sint-Niklaas.