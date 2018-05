De zware bergrit van Meneer Jan van Heijst

Het leven is moeizaam in het voorportaal van de dood. ,,Op de moeilijke momenten ga ik wandelen. Of een potje huilen.'' Jan van Heijst heeft de dodelijke zenuwspierziekte ALS. Nog één keer gaat hij knallen, samen met zijn zoon de Mont Ventoux beklimmen in Tour du ALS op 31 mei.

Wat moet je als er in de onzekere tijd die je nog hebt zelfs geen ruimte is voor valse verwachtingen of ijdele hoop. Als de ongeneeslijke ziekte je spraakvermogen heeft gestolen, je niet meer kunt slikken, eten en slechts oppervlakkig ademhalen. Als je omgeving 'gek' wordt omdat je 24 uur per dag kucht en slecht slaapt. Als onzekerheid je dagen vult. Wanneer vallen andere lichaamsfuncties uit, wanneer stokt het ademen? Euthanasie? Die vragen stelt Meneer Jan, de oud-conciërge van basisschool De Brakken in Rijen, zich keer op keer. Vaak is hij sterk, soms niet.

Begrip

Volledig scherm Jan van Heijst 'praat' via zijn telefoon. De betekenis van zijn woorden valt eindeloos diep. © Foto Berry van der Heijden Van Heijst kan niet meer praten, alleen nog een klank uitstoten die hij steevast begeleid met levendige gebaren. Zijn ogen klampen zich dan vast aan de gesprekspartner, vragen begrip, geduld. Telkens is er die zware confrontatie niet deel te kunnen nemen aan zelfs het kleinste babbeltje. Jan van Heijst 'praat' door te typen op zijn telefoon. Het is de ultieme oefening voor onthaasting. Letters druppelen tot woorden en kernachtige zinnen die eindeloos diep vallen zoals: 'Het is frustrerend dat ze niks kunnen doen' of 'Je zou het eens één week moeten hebben'.

Quote Na een uur revalida­tie sta je buiten maar is er in je situatie niets veranderd Jan van Heijst Vaak is zoon Maarten de stem van zijn vader. ,,In oktober 2016 ging pa slechter articuleren en kon hij bij de fietsclub niet meer volgen. Later die maand werd ik 35. Toen kon pa ineens niet meer praten. We dachten aan een hersenbloeding. Hij is met de ambulance opgehaald en zo in het medisch circuit gerold'', zegt Maarten. In februari 2017 kwam de diagnose ALS. De arts maakte duidelijk wat hem te wachten stond. ,,Dan stort je wereld in'', schrijft Jan. ,,Maar hij heeft zich geen dag ziek gemeld'', vult zijn zoon aan.

Maarten merkt hoe zwaar het is voor zijn vader en voor zijn moeder Ans. ,,Jan is van nature al geen prater. Nu kan hij zijn gevoelens nog moeilijker delen.' Een lotgenotengroep ziet hij daarom ook niet zitten.'' Revalidatiecentrum Revant in Breda biedt hulp. Van Heijst is er blij mee. Maar een oplossing is er niet. ,,Na een uur sta je buiten en is er in je situatie niets veranderd'', schrijft Jan.





Kale berg



Bij Revant zijn ze op het spoor gezet voor de Tour du ALS dat het motto heeft: Samen trappen we ALS de wereld uit. Maarten gaf zich direct op. ,,Met de fietstocht zamel je geld in voor onderzoek naar een medicijn. Dat is het enige dat ik voor hem kan doen.'' Maarten gaf zich op en een team vormde zich om samen deze grote kale berg te gaan beklimmen. ,,Na de diagnose zat Jan eerst helemaal stuk, stopte met fietsen.'' Toch stond de wielrenner in hem weer op, mede door de vele acties die voor Team Jan van Heijst zijn opgezet. Met een opbrengst van ruim 28.000 euro staan ze op een mooie vierde plek van de 62 teams.

Jan is een van de acht patiënten die mee de berg op fietsen in de zevende editie van de Tour du ALS. Dat is bijzonder. Zo bijzonder dat de voorzitter van de Stichting ALS Nederland hem persoonlijk ontmoet bij de Mont Ventoux.

Zuurstof

Jan van Heijst wilde solo de berg op, maar dat gaat niet meer. Dat was een zware teleurstelling. ,,Mijn vader ademt zo oppervlakkig dat hij bij te grote inspanning te weinig zuurstof binnenkrijgt. Dan gaat zijn hartslag te veel omhoog.'' Op aanraden van Stichting ALS Nederland is het een tandem geworden. Die mochten ze lenen. ,,We hebben er wel dunnere bandjes op laten zetten'', laat jan weten.

Begin april is een sonde geplaatst, die 24 uur per dag via een slangetje vloeibaar voedsel in zijn maag brengt. ,,Zonder sonde had ik nu niet meer gefietst'', tikt hij. Jan van Heijst draagt nu altijd een zakje voeding in een rugzak mee. Het is maar kleintje naast die onzichtbare grote die ALS heet.

Volledig scherm Leerkracht Martijn Schrauwen vertelt de kinderen van basisschool De Brakken dat de sponsoractie voor conciërge Meneer Jan van Heijst 7.000 euro heeft opgebracht. Jan en zijn zoon Maarten kunnen het niet geloven. © Foto Berry van der Heijden

Na het plaatsen van de sonde sloeg de paniek toe dat fietsen helemaal niet meer zou lukken en werd hij somber. Vlak daarna liepen kinderen van zijn basisschool hun jaarlijkse sponsorloop voor Meneer Jan. Dit emotionele afscheid van basisschool De Brakken was een oppepper van jewelste. ,,Jan heeft er nu ook vrede mee dat hij is gestopt. Het verhaal in de krant over de loopactie en zijn afscheid heeft enorme respons gegeven. Mensen spreken hem aan, kaartjes vallen op de deurmat, ook van vreemden, en soms stoppen mensen briefjes geld in de brievenbus.'' Van Heijst knikt. Ja dat geeft een goed gevoel, maar als het aan hem ligt was alles gewoon door blijven gaan.

Bucket-list

Tour du ALS

De ziekte ALS ( Amyotrofische Lateraal Sclerose) is een dodelijke zenuw-/spierziekte. De aandoening leidt tot het afsterven van zenuwcellen die spieren aansturen in het ruggenmerg en de hersenstam. Na de diagnose leven patiënten gemiddeld nog 3 tot 5 vijf jaar. Artsen stellen de diagnose vijfhonderd keer per jaar, net zo veel als het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan de ziekte. Meestal omdat de ademhalingsspieren niet meer werken.



Tour du ALS is zeven jaar geleden begonnen. Vandaag beklimmen 443 gesponsorde deelnemers één, twee of drie keer de Mont Ventoux, valt te lezen op de gelijknamige website. De opbrengst, ruim 760.000 euro is bestemd voor onderzoek naar ALS. ,,Ik doe niet veel meer'', schrijft hij. Maarten kijkt verbaasd op. Hij zegt dat Jan geen type is voor een bucket-list. Maar dat hij fietst, wandelt, oppas-opa is, klust, biljart met vrienden. Dat hij nog altijd bezig is. Binnen wat kan. Dat de kleinkinderen het geweldig vinden op bezoek te komen omdat het voor hen niet uitmaakt dat opa niet meer kan praten. Dat zijn de grote momenten van intens geluk. Hij heeft net nog een uur met kleinzoon Timo gefietst. Een brede, stille lach volgt.



Na eerdere sponsoracties krijgen ze nog steeds van alle kanten steun. Een onderhoudsbeurt voor de fietsen, voeding, een busje voor het transport. Ach, ze zijn er klaar voor. Laatst hebben ze nog 50 kilometer geoefend met de tandem, dertig per uur gemiddeld. De spierkracht neemt toe en de klachten zijn de laatste tijd niet toegenomen. ,,Vol vertrouwen'', schrijft Jan. Die zoekende blik. En een lach, geluidloos maar trots.

Knallen

Maarten wil de Mont Ventoux één keer alleen, één keer op de tandem met zijn vader en het team beklimmen. Hij kent het risico dat zijn vader volle bak wil, als altijd. Omhoog, 22 kilometer knallen, die kale puist op. Dat moet Maarten in de gaten houden. Daarover hebben ze afspraken gemaakt.

Volledig scherm Acht van de tien leden van het Team Jan van Heijst poseren in hun gesponsorde outfit bij De Margrieten in Rijen. © Foto Fam van Heijst

De tocht met ruim vierhonderd deelnemers start om 10.00 uur. Eerst vertrekken de BN'ers zoals een team van tv-serie Dokter Deen. Dan de acht patiënten die meefietsen en hun teams. Daarna de anderen. Het gezin met aanhang gaat aanmoedigen. Aan de voet van de berg hebben ze een huisje gehuurd. Ze maken foto's. Jeroen van Brunschot, een vriend van Maarten, werkt voor de lokale zender HalloGilzeRijen. Hij rijdt op en neer om te filmen.

Bevreesd