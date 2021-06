De Zilvermeeuw is het eerste ‘Duurzaam Gastvrije’ bedrijf van Nederland

Frisse wind in politiek Geertrui­den­berg? ‘We kregen de tip eerst goed na te denken voor je iets gaat zeggen’

23 juni GEERTRUIDENBERG - Een pittig vraaggesprek met burgemeester Marian Witte was het sluitstuk van de cursus ‘Meebeslissen in Geertruidenberg’. Vijf avonden kregen 25 mensen uit de gemeente Geertruidenberg les over hoe lokale politiek werkt, hoe je moet debatteren en hoe de financiën van een gemeente in elkaar steken.