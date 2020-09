De zeven raadhuizen en de verloren trots van Gilze (en Rijen)

GILZE EN RIJEN - Liefst zeven raadhuizen kent de gemeente Gilze en Rijen in haar lange historie. Vanaf 1655 stonden ze in Gilze, pas in 1961 besliste één stem de verhuizing naar Rijen. De geschiedenis van de gemeentehuizen van ging gepaard met oorlogsgeweld en politiek drama. Ook nu in 2020 als het mogelijk terug gaat naar Gilze, samen met de ambtenaren van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Geschiedenis leeft in de gemeente. Rijenaar Frans Seelen put uit zijn eigen archief van 50.000 afbeeldingen en artikelen. Natuurlijk is dé bron Heemkring Molenheide. Jeanne de Hoon schreef in 2007 een boekje over de zeven raadhuizen van de gemeente Gilze en Rijen. En iedere oudere inwoner van vooral Gilze weet het nog. De verhuizing in 1961 naar Rijen.

Abdis van Thorn

Het bestuurscentrum van de gemeente begint in Gilze. Documenten van het oudste dorp van de gemeente gaan zeker terug tot het begin van de 12de eeuw. Dat blijkt uit een schenkingsakte aan de Abdis van Thorn. Zij regelde bestuur en rechtspraak in de regio nog voordat de Baronie van Breda bestond. Later kwam Gilze in het bezit van de Heer van Breda. De rechtbank van de Abdis van Thorn in Gilze bleef actief tot aan de Franse tijd in 1795.

Voordat het eerste raadhuis gebouwd werd, fungeerden herbergen als openbare vergaderplaatsen voor schout en schepenen. Dat veranderde na de 80-jarige oorlog in 1648. Steeds meer protestanten kwamen in het katholieke zuiden de lakens uitdelen. De kerken werden ingepikt en nieuwe bestuurders verdrongen oude families. De sfeer was vijandig. Toen een protestant de katholieke secretaris in Gilze verving en daarna ook schout werd, wilde hij een eigen veilige plek.

1 Kerkstraat, Gilze 1655-1796

Volledig scherm Het eerste ‘raadhuis' van Gilze en Rijen uit 1655 wordt gevestigd in het voormalige armenhuisje (zwart) dat tegen de kerk aan de Kerkstraat in Gilze is gebouwd. © Heemkring Molenheide

En zo kwam het eerste raadhuis in 1655 tot stand. Een huisje van de Armenzorg van vijf bij tien meter op het kerkhof, tegen de kerk aan de kerkstraat gebouwd. De secretaris had een eigen kamer en er was plek voor het groeiende archief. In oude rekeningen is te zien dat de werklieden Breda's bier dronken en dat plavuizen in Oosterhout werden gekocht. Het gebouwtje bleef tot aan het einde van de 18de eeuw in gebruik.

2 Raadhuisstraat, Gilze 1796-1921

Volledig scherm De voormalige predikantswoning in de huidige Raadhuisstraat Gilze was als raadhuis van Gilze en Rijen in gebruik van 1796 tot 1921. Het pand is in juli 1944 verwoest bij een bombardement. Foto 1915. © Heemkring Molenheide

Het tweede raadhuis stond aan de huidige Raadhuisstraat. Het was de voormalige woning van de eerste schout. Toen het pand in 1714 te koop kwam eiste de Prins van Oranje, Heer van Breda, dat de gemeente het kocht om er een predikant te vestigen. Na de komst van de Fransen in 1794 stond het tijdelijk leeg. Predikant en dorpsbestuur vochten om het bezit, het bestuur won. Het dorpshuis bleef van 1796 in gebruik tot 1921. Het gebouw is op 5 juli 1944 bij een bombardement verwoest.

3 Nieuwstraat 22, Gilze 1921-1939

Volledig scherm Het raadhuis in de Nieuwstraat, waar Heemkring Molenheide gevestigd is. © Heemkring Molenheide

De kerk wilde in het oude raadhuis aan de Raadhuisstraat een katholieke jongensschool onderbrengen. Op aandringen van de clerus verhuisde de gemeente in 1921 naar het patronaatsgebouw van de parochie Sint Petrus Banden. Het was in gebruik voor ontspanning en bood harmonie en turnvereniging ruimte. Al snel was het te klein en werd gedacht aan nieuwbouw op Nerhoven. Ir. Alphons Siebers uit Breda maakte een schets, kosten 58.000 gulden. Nieuwstraat 22 heet sinds 1989 officieel 't Oude Raadhuis en biedt onderdak aan Heemkring Molenheide.

4 Rijensche Dijk, Nerhoven 1939-1944

Volledig scherm De verloren trots van Gilze en Rijen. Het gemeentehuis op Nerhoven (1939) was een ontwerp van de Bredase architect Siebers. De Duitsers bliezen het op bij hun aftocht in 1944. © Heemkring Molenheide

In april 1937 besloot de gemeenteraad het eerste echte raadhuis te laten bouwen aan de Rijensche Dijk op Nerhoven. De keuze voor Nerhoven had als doel de twee kernen naar elkaar toe te laten groeien. Doordat de Duitsers het vliegveld tussen de twee dorpen in aanlegden kwamen Rijen en Gilze Gilze verder uit elkaar te liggen dan ooit.

Het ontwerp van Siebers won. Aannemer Mertens en Weterings uit Raamsdonksveer klaarde de klus voor 40.900 gulden. Eind mei 1939 werd het in gebruik genomen. In de oorlog pikten de Duitsers het gebouw steeds meer in. Vanwege de vele geallieerde bombardementen op het vliegveld werden begin 1944 het raadhuis en ook het halve dorp geëvacueerd. Op 10 oktober 1944 brachten de Duitsers op acht plaatsen in het gebouw dynamiet tot ontploffing. Het werd totaal verwoest.

5 Burgemeesterswoning Nieuwstraat Gilze, 1944-1946

Een nieuwe plek werd gevonden in de ambtswoning van burgemeester Klardie. Na ziekteverlof en vertrek in februari 1944 werd zijn ambtswoning gebruikt. Het fors gegroeide Rijen kreeg een hulpsecretarie in de Kerkstraat, de huidige Hoofdstraat.

6 Villa Mol, Gilze 1946-1961

Volledig scherm Villa Mol op deze foto uit 1905 fungeerde slechts kort als gemeentehuis nadat de Duitsers het nieuwe raadhuis op Nerhoven in 1944 hadden opgeblazen. © Heemkring Molenheide

De burgemeesterswoning voldeed niet. Gekeken werd naar Villa Mol. Mejuffrouw M. Mol had de statige villa in het hart van Gilze op last van de bezetter in maart 1941 moeten verlaten. De gemeente betrok het pand in februari 1946. Het was veel te klein. De oplossing bleek de voormalige raadzaal in ‘t oude raadhuis’ in de Nieuwstraat. In 1949 werd de ruimte uitgebreid en weer als raadzaal gebruikt. B en W spraken over nieuwbouw.

7 Gemeentehuis, Rijen 1961-202?

Volledig scherm Het gemeentehuis in Rijen in 1961, net nadat de nieuwbouw klaar was. © Heemkring Molenheide

De historie van Gilze verloor het steeds meer van de economisch groei van Rijen, waar de spoorlijn zorgde voor industrie en meer inwoners. De keuze in 1950 voor een nieuw raadhuis in Rijen maakte veel emotie los. Siebers kreeg ook nu de opdracht voor het ontwerp. Kosten 1 miljoen gulden. Het vierkante gebouw met een centrale hal was via een toren van 43,6 meter verbonden met een op 24 zuilen gebouwde verhoogde vleugel. Onder werd geparkeerd, boven was de raadzaal. Op 29 april 1961 werd de nieuwbouw officieel geopend. Gilze kreeg een hulpsecretarie in villa Mol. Verbouwingen in 1982 en in 1999 leidden tot het huidige pand.

8 Gilze? Audax-pand

Volledig scherm Het Audax-gebouw in Gilze is in beeld als centrale huisvesting voor ambtenaren van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze-Rijen. De vraag is of het doorgaat. © Foto Pix4Profs / Jan Stads

Per 2016 besluiten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen om ambtelijk te gaan samenwerken in ABG. De ambtenaren worden centraal gehuisvest. Het ABG-bestuur, de drie burgemeesters, de gemeente-secretarissen en een wethouder per gemeente, kiest voor het Audax-gebouw in Gilze.

In Rijen leidt dit tot grote onrust. Toch stemt een meerderheid in de raad voor verhuizing, ondanks de hoge kosten. Het nieuwe 'raadhuis’ ligt centraal in de mogelijk op termijn te fuseren ABG-gemeenten. Maar de raad van Baarle-Nassau stemt als enige tegen. Het ABG-bestuur moet met een nieuw voorstel komen.